مشاجرة بين لاعبي الاتحاد والرائد في الدوري السعودي (فيديو)

شهد لقاء ناديي الاتحاد والرائد ضمن الجولة الـ20 من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، وقوع شجار بين لاعبي ومدربي الفريقين في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.

عقب نهاية المباراة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، دخل لاعبوا الفريقين والمسؤولون في شجار عنيف في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، بحسب مانقل موقع "sport.elwatannews".

وأدلى فهد المطوع رئيس نادي الرائد بتصريحات تليفزيونية قائلا: "أسامة المولد مدير عام نادي الاتحاد هدد مدرب فريق الرائد بيسنيك هاسي المدير الفني بالاعتداء عليه عقب المباراة".

رئيس نادي الرائد فهد المطوع: أسامة المولد تهجم على مدرّب نادي الرائد، المدرب رفض التنازل والموضوع وصل للشرطة.#الرائد_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/rQoXnH6UsX — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ فبراير ٢٠١٩

وأضاف المطوع:"مع نهاية المباراة، توجه المولد نحو المدرب واعتدي عليه بالضرب، ومعنا ونجهز فيديوهات الاعتداء من أجل تقديم شكوى ضد مدير نادي الاتحاد".