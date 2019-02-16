نجم روما يطالب والدته بالكف عن نشر "صور مثيرة"

طالب لاعب الكرة الإيطالي الشاب، نيكولو زانيولو، والدته فرانشيسكا كوستا التوقف عن نشر صورها "السيلفي" المثيرة عبر "انستغرام".

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، علق لاعب روما على إحدى صور والدته "توقفي يا أمي.. لماذا تفعلين ذلك بفمك؟ أنت في الأربعين من عمرك".

وتحظى والدة زانيولو البالغة صاحبة الـ41 عاما، بنحو 189 ألف متابع على حسابها في "إنستغرام".

وطلب زانيولو والدته بعدم نشر صورها بطريقة "وجه البطة"، وحثها على تقليل حضورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ولم تستمع الأم لمطالب ابنها، حيث نشرت عشرات الصور بنفس الطريقة.

يذكر أن زانيولو، صاحب الـ19 عاما، يتألق هذا الموسم مع فريقه روما عقب انتقاله من إنتر الصيف الماضي.