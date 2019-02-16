فيرجسون يعود لتدريب مانشستر يونايتد

سيقود فيرجسون (77 عاما) فريق أساطير يونايتد عند مواجهة بايرن ميونيخ في أولد ترافورد يوم 26 مايو/ آيار المقبل.
وخضع فيرجسون، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبالدوري الممتاز 13 مرة وبكأس انجلترا خمس مرات مع يونايتد، لجراحة بعد إصابته بنزيف في المخ في مايو/ آيار من العام الماضي لكنه تعافى ويظهر بشكل منتظم في مدرجات أولد ترافورد لمشاهدة المباريات.
وقال فيرجسون لموقع ناديه على الإنترنت "اتطلع حقا لهذا اليوم الذي سيكون استثنائيا في أولد ترافورد".
وأضاف "ستكون فرصة رائعة للالتقاء بوجوه مألوفة وكذلك لدعم مؤسسة مانشستر يونايتد الإنسانية".
وسجل أولي جونار سولشار، مدرب يونايتد المؤقت، هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الفريق للفوز 2-1 على بايرن في نهائي دوري الأبطال 1999 ليكمل يونايتد الثلاثية بعد التتويج بالدوري الممتاز وبكأس انجلترا.
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