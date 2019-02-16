السعوديون يحبسون أنفاسهم... أنباء عن قرار مزلزل سيصدر نهاية الشهر

تداول مغردون سعوديون، أنباء عن قرار صادم سيصدر نهاية الشهر، معربين عن مخاوفهم الشديدة فيما أيد آخرون القرار المحتمل.

واهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الآلاف من التغريدات التي تناولت احتمال إيقاف نشاط كرة القدم في المملكة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيره الآسيوي بسبب مزاعم فساد في الاتحاد السعودي والتحيز لصالح نادي الهلال.

وكان الصحفي السعودي عايد الرشيدي سبّاقا في التغريد بالإيقاف قائلا: "الله يستر، قرار قوي سوف يصدر من الفيفا نهاية الشهر، النصيحة الأخيرة حلوها مع (شكلام) قبل نهاية شهر فبراير".

#ايقاف_النشاط_الرياضي_بالسعوديه



هذا الخبر تداوله ناشطون ربما يصدر من #الفيفا

في غضون الأسابيع القادمه أن صحت الأنباء

فإني اول واحد يفرح بهذا القرار علم أن #الفيفا

لن يوقف النشاط داخل البلد ولكنه اذا ثبت

الفساد سيمنع الاتحاد من المشاركات الخارجيه — 💌سعيد محمد💌 (@smgk2221) February 15, 2019

وغرد عشرات الآلاف من السعوديين على تويتر منتقدين الطريقة التي تدار بها الرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

#مخطط_تهبيط_الاتحاد هل بسببه سيكون قرار من الفيفا #تجميد_الاتحاد_السعودي من الفيفا و #تجميد_الكره_السعوديه ؟؟؟؟؟ — Stars without shadow (@Marwan_M_O) February 16, 2019

وتمنى الآلاف من المغردين إيقاف النشاط الرياضي، حتى يتم تصحيح المسار للرياضة السعودية، ووجه البعض شبهة الفساد في وصول نادي الهلال إلى قمة الدوري السعودي لكرة القدم.

الفيفا قادم قادم وحتوحشنا الكرة السعوديه مايقارب (٨) سنوات للتاكيد بان الكره السعوديه كلها اصبحت فساد ×فساد الا لعنة الله على الظالمين المغرورين اعماهم التعصب وعلى نفسها جنت براقش — أبو نادر (@abo_nader73) February 16, 2019

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر إقالة عبدالله البرقان من عضوية مجلس الإدارة بصورة مؤقتة، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي لاتحاد القدم، لثبوت وجود مخالفات لجملة من اللوائح والأنظمة وارتكاب مخالفات إدارية ومالية.