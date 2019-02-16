عرض خرافي من ولي العهد السعودي لشراء مانشستر يونايتد

قالت تقارير صحفية بريطانية، صادرة اليوم السبت، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يخطط لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بمبلغ خرافي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن محمد بن سلمان تقدم بعرض للاستحواذ على مانشستر يونايتد مقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني (4.9 مليار دولار أمريكي)، حتى يصبح المالك الجديد للنادي الإنجليزي بحلول الموسم الجديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقضي فيه قادة يونايتد وقتا أطول في السعودية، من أجل هذه المفاوضات، مع سعي العائلة المالكة في السعودية، التي تقدر ثروتها بنحو 850 مليار إسترليني، لحث عائلة غليزر المالكة للنادي على البيع.

Saudi royal worth £850 billion eyeing huge takeover bid for Manchester United https://t.co/fw2B375ZLO pic.twitter.com/ojKGYJhJgR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) ١٦ فبراير ٢٠١٩

ونفت مصادر مطلعة في أولد ترافورد كثيرا نية عائلة غليزر البيع، لكن العرض الضخم الذي قدمه ولي العهد لا يمكن رفضه بحسب صحيفة "ديلى ستار"، كما نفت جهات سعودية رسمية ذات التقارير أيضا من قبل، ، وفق ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.



© REUTERS / JASON CAIRNDUFF مالك مانشستر يونايتد في السعودية... وبيان رسمي من المملكة بشأن شراء النادي

وكانت العائلة قد اشترت النادي بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني قبل 14 عاما تقريبا، لكن البيع سيحقق لهم أرباحا فلكية تصل إلى 2.2 مليار جنيه إسترليني.

وكانت صحيفة "صن" أول من أعلن عن رغبة ولي العهد بشراء يونايتد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن تعثرت المفاوضات.

وسيتوقف مبلغ بيع النادي على نجاح أولي غونار سولسكاير، المدير الفني الحالي، في ضمان مقعد للفريق في دوري الأبطال الموسم المقبل، لكن في حال فشل يونايتد في التأهل لدوري الأبطال سيقل مبلغ البيع.

واستثمرت المملكة بالفعل في الرياضة، حيث عقدت صفقات مع فورمولا 1 والمصارعة الحرة للمحترفين WWE، فضلا عن انفتاح كبير في المملكة على الرياضة والترفيه لجعلها أكثر جذبا للسياح.