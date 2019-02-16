بالفيديو... أهداف مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري (3-0) في البطولة العربية

فاز نادي الهلال السعودي على نظيره الاتحاد السكندري المصري، اليوم السبت، بثلاثة أهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية العربية.

أحرز أهداف المباراة للهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، في الدقيقة 14، بافيتمبي "جوميز هدفين"، في الدقائق "31، 41".



وستقام مباراة العودة في الإسكندرية، يوم 25 فبراير/شباط الجاري، ويحتاج خلالها الفريق المصري للفوز بأكثر من 3 أهداف لبلوغ قبل النهائي.