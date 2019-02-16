بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيو بورت (4-1) في كأس الاتحاد

فاز نادي مانشستر سيتي على نظيره نيوبورت كاونتي، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليبلغ الفريق ربع نهائي المسابقة.