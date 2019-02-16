مدرب أرسنال يخشى من تكرار سيناريو نيمار مع أوزيل

وبدأت الأزمة بين إيمري وأوزيل تأخذ حيزا كبيرا من الحديث بين لاعبي آرسنال في غرف خلع الملابس، وظهرت بعض التفسيرات لقرار المدرب باستبعاد النجم الألماني، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة، أن "هناك راوية يتم سردها في غرف الملابس، بأن إيمري واجه مشاكل عندما كان مدربا لباريس سان جيرمان، مع البرازيلي نيمار، ويسعى لعدم تكرار نفس الأمر مع أوزيل".

Mokbel: Belief within Emery's squad that the manager's reluctance to integrate Ozil into his plans stems from his sour relationship with superstars (e.g. Neymar at PSG). Members of the dressing room believe the team is missing the German's creativity.https://t.co/8E3ujqQlTe — Arsènic™ (@MrArsenicTM) ١٦ فبراير ٢٠١٩

ويرغب إيمري في إظهار بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في الفريق، حتى لو كان النجم الأول للمدفعجية، وأن من لا ينفذ التعليمات سيتم استبعاده.

يذكر أن إيمري يواظب على استبعاد أوزيل من قائمة آرسنال في المباريات الأخيرة.

ويرفض أوزيل تحقيق رغبة آرسنال بالرحيل عن النادي، ويخطط للاستمرار حتى نهاية عقده في صيف 2021.، كما أنه رفض عرضا من باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي الماضي، لأنه يستمتع بالحياة في لندن.

وعلى الجانب الآخر، يريد آرسنال التخلص من اللاعب المنبوذ من قبل الجهاز الفني بقيادة أوناي إيمري، كما أنه يحصل على راتب ضخم يبلغ 350 ألف إسترليني في الأسبوع.