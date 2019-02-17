بالفيديو... أهداف مباراة ميلان وأتلانتا (3-1) في الدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على مضيفه أتلانتا بنتيجة (3-1) خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

© REUTERS / ALBERT GEA بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني

تقدم أتلانتا بهدف سجله ريمو فريلير في الدقيقة 33 وتعادل كريستوف بياتيك لميلان في الدقيقة الأولى (46) من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف هاكان كالهانجولو الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 55 قبل أن يسجل بياتيك الهدف الثاني له والثالث لميلان في الدقيقة 61.

ورفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد أتلانتا عند 38 نقطة في المركز السابع.