نجم أرسنال يتضامن مع محمد صلاح ضد الهتافات العنصرية

أعلن نجم نادي آرسنال الإنجليزي، داني ويلبيك، تضامنه مع الدولي المصري محمد صلاح، أيقونة ليفربول، بعد تعرضه لهجوم عنصري من قِبل جماهير فريق وست هام خلال إحدى مباريات البريميرليغ.

وسقط ليفربول في فخ التعادل مع نظيره وست هام يونايتد بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لندن الأوليمبي، الثلاثاء 5 فبراير/شباط، في ختام الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



© AP Photo / Efrem Lukatsky رسالة غاضبة من محمد صلاح "لأكبر جمهورين في الوطن العربي"

وتعرض صلاح لهتافات عنصرية، تم الكشف عنها في مقطع فيديو مصور من داخل المدرجات أثناء تنفيذه لركلة ركنية خلال مباراة وست هام.

وعلى صعيد آخر، قام مسؤولو نادي وست هام والشرطة في لندن، بفتح تحقيق يهدف لتحديد هوية مرتكب هذا الفعل العنصري.

ووعد مسؤولو النادي اللندني، بعدم التسامح مع الشخص صاحب الهتافات، وقيامهم باتخاذ إجراءات فورية لتحديد هويته.

وفي نفس الصدد، قال مانويل بليجريني، مدرب وست هام: "لسنا راضين بشأن صدور تلك الأفعال، والنادي قرر فتح تحقيق بشأن تلك الواقعة والبحث عن الوسائل الممكنة لمنع تكراره"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندننت" البريطانية.

وقال "ويلبيك" في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية: "أنا أشعر بحزن شديد لما حدث، إنه أمر مرفوض ويجب أن يتوقف ليس في إنجلترا بل في كل ملاعب العالم"، مضيفا: "نحتاج إلى قرارات رادعة".

كما أشاد المهاجم الإنجليزي بنظيره المصري محمد صلاح، قائلا: صلاح قدم أداء رائعا مع ليفربول ولا أعتقد أنه من الممكن أن نشاهد لاعبا يشبهه بشخصيته المميزة، لكنني متأكد أن العالم العربي قادر على تقديم لاعب آخر مستقبلا يحاول وضع بصمته في كرة القدم العالمية كما فعل صلاح.