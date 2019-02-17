حكم الفيديو يثير جدلا بعد فوز فيورنتينا على سبال

أثار قرار لحكم الفيديو المساعد جدلا، وكان مؤثرا في فوز فيورنتينا 4-1 على سبال، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان التعادل 1-1 يسيطر على اللقاء قبل 13 دقيقة من النهاية، قبل أن يسجل ماتيا فالوتي هدفا لسبال بعد هجمة مرتدة سريعة، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Alberto Lingria بالفيديو... أهداف فيورنتينا وروما في كأس إيطاليا (7-1)

لكن الحكم لوكا بيريتو تابع اللقطة بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد وألغى الهدف، واحتسب ركلة جزاء لفيورنتينا في الجانب الآخر من الملعب بعد خطأ ضد فيدريكو كييزا خلال بناء الهجمة وسجل جوردان فيريتو الركلة بنجاح.

وأضاف جيوفاني سيموني وجيرسون هدفين إضافيين قبل نهاية الوقت الأصلي، ليفوز فيورنتينا ويتقدم إلى المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وتجمد رصيد سبال عند 22 نقطة في المركز 15 وبفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط، بحسب صحيفة "كلسيموكاتو".

وكان أندريا بيتانيا تقدم بهدف لسبال قبل أن يدرك إدميلسون فرنانديز التعادل فيورنتينا قبل نهاية الشوط الأول.