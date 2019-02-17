حكم الفيديو يثير جدلا بعد فوز فيورنتينا على سبال

وكان التعادل 1-1 يسيطر على اللقاء قبل 13 دقيقة من النهاية، قبل أن يسجل ماتيا فالوتي هدفا لسبال بعد هجمة مرتدة سريعة، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف جيوفاني سيموني وجيرسون هدفين إضافيين قبل نهاية الوقت الأصلي، ليفوز فيورنتينا ويتقدم إلى المركز الثامن برصيد 35 نقطة.
وتجمد رصيد سبال عند 22 نقطة في المركز 15 وبفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط، بحسب صحيفة "كلسيموكاتو".
وكان أندريا بيتانيا تقدم بهدف لسبال قبل أن يدرك إدميلسون فرنانديز التعادل فيورنتينا قبل نهاية الشوط الأول.
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