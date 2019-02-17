مهاجم في الدوري السعودي يتفوق على ميسي ورونالدو

نجح اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، الدخول ضمن سجلات الهدافين حول العالم لعام 2019 متفوقا على عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وتحديدا الثنائي ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وسجل حمد الله هدفين خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام الأهلي، في الجولة العشرين من الدوري السعودي، ليصل برصيد أهدافه في 2019 إلى 12 هدفا.

وتصدر اللاعب قائمة الهدافين في جميع أندية العالم، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في رصد إحصاءات كرة القدم.

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وجاء في المركز الثاني اللاعب الإسباني أليخاندرو جونزاليس، لاعب نادي أولمبيك الإسباني الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية بعدما سجل 11 هدفا خلال ثلاث مباريات متساويا مع دجانيني، لاعب الأهلي السعودي.

واحتل العديد من اللاعبين المركز الثالث، بينهم أجويرو لاعب مانشستر سيتي برصيد عشرة أهداف.

وانضم العديد من اللاعبين للقائمة برصيد تسعة أهداف أبرزهم، كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، وجابرييل خيسوس لاعب مانشسسر سيتي.

وقد تعالت أصوات المطالبين بعودة مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله لصفوف المنتخب المغربي، بعد أن تجاهل الفرنسي هيرفي رينارد استدعاءه طوال الفترة الماضية.