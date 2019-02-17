مهاجم في الدوري السعودي يتفوق على ميسي ورونالدو

وسجل حمد الله هدفين خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام الأهلي، في الجولة العشرين من الدوري السعودي، ليصل برصيد أهدافه في 2019 إلى 12 هدفا.
وتصدر اللاعب قائمة الهدافين في جميع أندية العالم، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في رصد إحصاءات كرة القدم.
واحتل العديد من اللاعبين المركز الثالث، بينهم أجويرو لاعب مانشستر سيتي برصيد عشرة أهداف.
وانضم العديد من اللاعبين للقائمة برصيد تسعة أهداف أبرزهم، كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، وجابرييل خيسوس لاعب مانشسسر سيتي.
وقد تعالت أصوات المطالبين بعودة مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله لصفوف المنتخب المغربي، بعد أن تجاهل الفرنسي هيرفي رينارد استدعاءه طوال الفترة الماضية.
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