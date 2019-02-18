وزير الإعلام السعودي يعلق على رغبة ولي العهد بشراء مانشستر يونايتد

علق وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، الأحد، على رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشراء نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.

وقال الشبانة في تغريدة عبر "تويتر" إن "‏الأنباء التي زعمت عن رغبة الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما".

وأضاف: "فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)؛ لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما.فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه اعلانيه ،والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهةاستتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجه. — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019

يشار إلى نادي "مانشستر يونايتد" من أغنى الأندية في إنجلترا والعالم.

وصندوق الاستثمارات العامة، هو بمثابة الصندوق السيادي السعودي، وعاشر أكبر صندوق سيادي في العالم، حسب أحدث بيانات لمعهد الثروات السيادية بأصول تبلغ 360 مليار دولار.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية زعمت أن ولي العهد السعودي يتولى حاليا مفاوضات شراء مانشستر يونايتد، وذلك من خلال فريق عمل يسعى للاستحواذ على النادي قبل نهاية الموسم الجاري، ورفع عرضه لشراء النادي إلى 3.8 مليار إسترليني.

Saudi royal worth £850 billion eyeing huge takeover bid for Manchester United https://t.co/fw2B375ZLO pic.twitter.com/ojKGYJhJgR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 16, 2019

وأشارت إلى أن عائلة "غليزر" الأمريكية المالكة حاليا لمانشستر يونايتد، كانت اشترت النادي بمبلغ 790 مليون إسترليني، وحال بيع النادي ونقل إدارته إلى المملكة، ستكون الإدارة الإنجليزية، كسبت من وراء العملاق الإنجليزي 2.2 مليار إسترليني.