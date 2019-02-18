زيدان يوافق على تدريب تشيلسي بثلاثة شروط

بات المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، قريبا من قيادة تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن زيدان وافق على تدريب تشيلسي ولكن بشروط ثلاثة.

وأضافت الصحيفة أن شروط زيدان هي: الإبقاء على نجم الفريق إيدين هازارد، وعدم تركه يرحل عن طريق عقد يربطه بمبلغ كبير.

Zidane only wants Chelsea job if they keep Hazard and give him £200m transfer kitty | @SunDeanScoggins https://t.co/LBU0trtnBs pic.twitter.com/bDuEx9VU0m — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) ١٧ فبراير ٢٠١٩

إلى جانب ذلك، يريد زيدان 200 مليون إسترليني من تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أما الشرط الأخير الذي وضعه زيزو هو حرية الاختيار في اللاعبين الذين سيتعاقد معهم البلوز خلال فترة الانتقالات المقبلة إلى جانب المدير الرياضي للفريق غرانوفسكايا، وفقا لموقع "توك سبورت".

Zidane only wants Chelsea job if they keep Hazard and give him £200m transfer kitty https://t.co/bSEdz9hneR pic.twitter.com/iGf0YoP7T9 — The New York Times Post (@nytimespost) ١٧ فبراير ٢٠١٩

وبدأ مدرب الفريق الحالي ماوريسيو ساري بداية خيالية مع الفريق اللندني، حيث قاد البلوز لسلسلة خالية من الهزائم في أول 12 مباراة تحت قيادته، كما تأهل بالفريق إلى نهائي كأس الرابطة ليتجدد لقائه مع السيتي.

ولكن الخسارة من بورنموث برباعية ثم الهزيمة المذلة للبلوز بنتيجة (6-0) أمام مانشستر سيتي هي ما جعلت الإدارة تفقد الثقة في الإيطالي ماوريسيو ساري.