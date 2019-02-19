ليفربول وبايرن ميونخ اليوم في دوري الأبطال... تعرف على الموعد والقناة الناقلة

يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على ليفربول، اليوم الثلاثاء، في ملعب الأنفيلد يوم الثلاثاء القادم وذلك في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يدخل ليفربول هذا اللقاء وهو قادم من انتصار كبير على حساب بورنموث بثلاثية دون، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل الريدز صدارة جدول الترتيب برصيد 65 وبفارق 3 نقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليا، فحتى الآن حقق الريدز 20 انتصار، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

أما بايرن ميونخ يأتي في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يتصدر الترتيب حاليا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق ليفركوزن وخسروا هذه المباراة بـ 3 أهداف مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض بايرن ميونخ 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 4 مواجهات.

اللحظات الدراماتيكية⌚️

والأهداف الحاسمة 😱

والتصديات، والتألق في الموعد 👐



إليكم بعض اللقطات لكي ندخلكم قليلاً في أجواء الأبطال، ليلة الأبطال… 💫😍 pic.twitter.com/JDnAQqA2y0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 18, 2019

وستبدأ المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر وفلسطين، و23:00 بتوقيت السعودية، و20:00 بتوقيت غرينتش.

ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة "بي إن سبورت أتش دي2" بصوت المعلقين المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ الدراجي.

وعين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي لإدارة اللقاء.

ولم يبلغ بايرن النهائي منذ فوزه بلقب دوري الأبطال لآخر مرة في 2013 أمام بروسيا دورتموند، الذي كان يدربه وقتها يورغن كلوب، مدرب ليفربول الحالي.

يذكر أن ليفربول وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولكنه تلقى خسارة بثلاثية مقابل هدف على يد ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية.