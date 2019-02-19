كأس السوبر الإسباني إلى خارج حدود البلاد

أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، اليوم الثلاثاء، أن تغييرات جذرية ستخضع لها بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث سيتم توسيع المنافسة لتشمل أربعة فرق وسيقام الدور قبل النهائي والنهائي خارج إسبانيا.

© REUTERS / JUAN MEDINA لأول مرة في تاريخه...كأس السوبر الإسباني يقام خارج إسبانيا وفي بلد عربي مستضيف

وذكرت وكالة " سبورت ميديا " أن روبياليس قرر أن تكون النسخة المعدلة أن تبدأ في أغسطس/ آب من هذا العام حيث يشارك فيها بطل ووصيف دوري الدرجة الأولى وكذلك بطل ووصيف كأس ملك إسبانيا.

وقال روبياليس في مؤتمره صحفي "ستقام كأس السوبر الإسبانية المقبلة خارج إسبانيا وسينافس على لقبها أربعة فرق".

وتابع "نراها فرصة للترويج للكرة الإسبانية دون المساس بمبادئ اللعبة".

وأشار روبياليس إلى أن هذا المقترح يحتاج لموافقة الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم خلال اجتماع في ابريل نيسان مضيفا أن الاتحاد يعتزم افتتاح مركز عالمي للتميز الرياضي للحكام في مدريد.

وخرج روبياليس عن التقاليد الكروية في إسبانيا العام الماضي بعدما جعل كأس السوبر، التي كانت تدشن انطلاق الموسم الجديد في إسبانيا وكانت تقام بين بطلي دوري الدرجة الأولى وكأس ملك اسبانيا، مواجهة من مباراة واحدة بدلا من اثنتين وأقيمت في المغرب.