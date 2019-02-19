7 معلومات عن مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

تقام، اليوم الثلاثاء، مباراة ليفربول الإنجليزي وضيفه الألماني بايرن ميونيخ، على ملعب "أنفيلد"، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

© REUTERS / Pierre Albouy قرعة دوري أبطال أوروبا: الحظ يخدم الإسبان ومواجهات نارية للإنجليز

1- تقام المباراة في الثامنة بتوقيت غرينتش (العاشرة بتوقيت القاهرة) في ذهاب دور الـ16 لموسم 2018-2019 من دوري أبطال أوروبا.

2- يخوض ليفربول المباراة بقيادة المدرب يورجن كلوب، في مواجهة بايرن ميونيخ بقيادة المدرب نيكو كوفاتش.

3- صعد ليفربول إلى دور الـ 16 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما يتصدر بايرن ميونيخ المجموعة الخامسة.

4- اهتزت شباك ليفربول بـ 7 أهداف، بينما سجل لاعبوه 9 أهداف خلال هذا الموسم، منها 3 أهداف من نصيب المصري محمد صلاح، بينما استقبلت شباك بايرن ميونيخ 5 أهداف، وله 15 هدفا، أحرز اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي 8 أهداف منها.

5- يراهن مدرب ليفربول على الاستفادة من المثلث الهجومي، الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني، وفيرمينو، أو دانييل ستوريدج، بينما يراهن بايرن ميونيخ على النجم البولندي ليفاندوفسكي، وأمامه سيرجي جنابري وكينجسلي كومان.

مستعدون لمباراة الليلة في آنفيلد؟ 🌟🔴



بث مباشر من الملعب في عرض لمواجهة الريدز ضد بايرن ميونخ..https://t.co/psbFOEoKzl — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2019

6- من المتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول كالتالي: "حراسة المرمى: أليسون بيكر، وخط الدفاع: ألكسندر- أرنولد، ماتيب، فابينيو، روبيرتسون، وخط الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتا أو (ميلنر)، والهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو أو شاكيري".

أقل من ساعتين ويمتلئ الكوب بالصخب الجماهيري الرائع! 😍💪 #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/YoOfWkvm4W — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2019

7- وفي المقابل من المتوقع أن تكون تشكيلة بايرن ميونيخ كالتالي: "حراسة المرمى: نوير، وخط الدفاع: كيميتش، سول، هولمز، ألابا، وخط الوسط الدفاعي: جورتزكا، ألكانتارا، أمامهم جنابري، رودريجيز وكومان، وفي الهجوم: ليفاندوفيسكي".