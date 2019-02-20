مدرب روسي مرشح لقيادة تشيلسي الإنجليزي

تحوم الشبهات والتكهنات حول إمكانية استمرار المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري، على رأس عمله في قيادة فريق النادي.

فبعد النتائج السيئة للفريق في الدوري الممتاز وخسارته الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، أصبحت الشكوك تحوم حل استمرار الإيطالي في قيادة البلوز.

© AP Photo / Antonio Calanni ساري يقرر منع نجمي تشيلسي من المغادرة للملكي

فبحسب صحيفة "The Independent" البريطانية، فإن مالك النادي، الروسي رومان إبراموفيتش، غير راض عن أداء الفريق ومدربه.

وبحسب الصحيفة، فإن مصير الإيطالي سيتحدد في 24 فبراير/شباط في المبارة النهائية التي ستجمع تشيلسي بفريق مانشستر سيتي، حيث من الممكن إقالة الإيطالي في حال الهزيمة.

ويرشح العديد من الاختصاصين مدرب فريق "فيتيس" الهولندي، الروسي ليونيد سلوتسكي، لقيادة الفريق اللندني، نظرا للعلاقة الجيدة التي تربطه بمالك النادي بالإضافة لخبرته الأوروبية في التدريب.

ويظهر من بين المرشحين الإنجليزي فرانك لامبارد اللاعب السابق في الفريق والذي يدرب ديربي كاونتي، كما تدرس إدارة النادي إمكانية التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، بحسب ما نشرت الصحيفة.

ويحتل تشيلسي المرتبة السادسة في ترتيب الدوري الممتاز بفارق 15 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.