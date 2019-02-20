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10:56 20 فبراير/ شباط 2019
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    محمد صلاح

    الكشف عن الراتب الكامل والحقيقي لنجم ليفربول محمد صلاح

    © REUTERS / PAUL CHILDS
    رياضة
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    كشفت تقارير صحفية بريطانية للمرة الأولى عن الراتب الكامل والحقيقي لنجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح.

    ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا مطولا عن راتب وأرباح وثروة محمد صلاح.

    كريستيانو رونالدو أمام محمد صلاح
    © AP Photo / Pavel Golovkin
    مدرب ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح إلى يوفنتوس وغير مقتنع بالبديل
    وسجل محمد صلاح 64 هدفا في 86 مباراة في جميع المسابقات منذ انتقاله إلى ليفربول، منها 32 هدفا في الدوري الممتاز الموسم الماضي حصل بها على لقب الهداف.

    وسجل محمد صلاح بالموسم الماضي 32 هدفًا، وحصد جائزة الهداف، وحتى الآن في الموسم الحالي يتصدر ترتيب الهدافين، برصيد 16 هدفًا.

    كما ساعد محمد صلاح الريدز على الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحصل على لقب هداف البريمر ليغ، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

    كما اختارت شبكة "سكاي سبورتس" محمد صلاح اللاعب الأبرز في عام 2018.

    وفاز صلاح بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018، 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الثانية في تاريخه، وجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا من الكاف لعام 2018، للمرة الثانية على التوالي أيضا.

    وكان محمد صلاح قد احتل المركز الأول في القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي والرابع عالميا، بقيمة سوقية وصلت إلى 168.3 مليون يورو.

    وجاء محمد صلاح، خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 229.1 مليون.

    وقالت الصحيفة البريطانية إن ليفربول تعاقد مع محمد صلاح من روما مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني، لكن قيمته تضاعفت كثيرا خلال الموسم الحالي 2018-2019.

    وكان راتب محمد صلاح الأسبوعي يبلغ 120 ألف جنيه إسترليني، منذ تعاقد ليفربول معه صيف 2017، لكن تم رفعه العام الماضي وعقب توقيعه عقدا مع الريدز حتى 2023، ليصل راتبه الأسبوعي إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

    ولكن هذا الراتب الأسبوعي يأتي بخلاف المكافآت والحوافز، التي ترتبط بأداء وأهداف محمد صلاح ونتائج الفريق الإنجليزي.

    ويتربع محمد صلاح على صدارة قائمة رواتب ليفربول، متفوقا على زميليه فرمينيو وفان دايك، الذين يتقاضيان 150 ألف إسترليني.

    لكن "الديلي إكسبريس"، قالت إن أرباح محمد صلاح لا تتوقف عند راتبه الأسبوعي والمكافآت والحوافز فقط، بل هناك أرباح أخرى يجنيها الدولي المصري.

    وأوضحت قائلة، أبرم محمد صلاح صفقات رعاية عديدة، مثل شركات للمياه الغازية والملابس الرياضية والاتصالات وتطبيقات سيارات الأجرة.

    ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "سليبريتي نيت وورث" أن ثروة محمد صلاح الشخصية، بلغت حاليا أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني.

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