خضيرة يغيب عن يوفنتوس بسبب مشاكل قلبية

أعلن يوفنتوس، متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن لاعب الوسط سامي خضيرة سيغيب لمدة شهر بعد حصوله على علاج لعدم انتظام في ضربات القلب.

يذكر بأن خضيرة، الذي كان ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة بكأس العالم 2014، لم يسافر مع يوفنتوس لمواجهة أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بعد تشخيص إصابته بعدم انتظام في ضربات القلب.

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وقال بطل إيطاليا في بيان بموقعه على الإنترنت "بعد فترة قصيرة من النقاهة سيستطيع استئناف نشاطه في غضون شهر تقريبا".

وشارك خضيرة (31 عاما) في 15 مباراة فقط بجميع المسابقات مع يوفنتوس هذا الموسم بسبب الإصابات.

يذكر بأن يوفنتوس يتصدر بطولة "الكالتشيو" الإيطالي برصيد 66 نقطة بعد مضي 24 جولة من بطولة الدوري، ويبتعد عن أقرب منافسيه بفارق 13 نقطة.