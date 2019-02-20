جدول مباريات الدوري المصري

يشارك في مسابقة الدوري المصري 18 فريقا، يتنافسون في مباريات الذهاب والعودة، وفي نهاية الموسم يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لدوري أبطال أفريقيا.

ويتأهل الفريق، صاحب المركز الثالث، لبطولة كأس الكونفدرالية في السنة التالية.

يعد الدوري المصري من أقدم وأقوى مسابقات الدوري في الشرق الأوسط وأفريقيا، وانطلقت في 31 يوليو/ تموز 2018 النسخة رقم 60 منه، بينما يرجع تاريخ انطلاقه لأول مرة عام 1948.

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم 19/2/2019 بعد فوز الجونة على بيراميدز#بيراميدز#الجونه pic.twitter.com/oLjNNS4ckt — اليوم السابع (@youm7) February 19, 2019

ويعتبر النادي الأهلي بطلا تاريخيا للبطولة، بتحقيق اللقب 40 مرة، بينما يأتي الزمالك في المرتبة الثانية بالحصول على البطولة 12 مرة، بينما يأتي الإسماعيلي ثالثا لأنه لم يحقق اللقب إلا 3 مرات.

ويأتي الزمالك في صدارة جدول ترتيب الموسم الجاري برصيد 51 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين، يليه نادي بيراميدز برصيد 45 نقطة، ثم الأهلي، الذي يأتي في المركز الثالث، بـ 42 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة، أما نادي مصر المقاصة فيأتي في المرتبة الرابعة برصيد 34 نقطة.