تسجيل
21:55 20 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    أمجاد العمري

    السعودية تقيم أول سباق "كارتنغ" للجنسين (صور وفيديو)

    © Sputnik . MOHAMED AL- BAKHEET
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 30

    أعلن اليوم رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبد الله، عن إقامة بطولة كارتنغ للجنسين في مدينة الرياض، في الفترة من 26 فبراير/ شباط إلى 6 أبريل/ نيسان 2019.

    سباق الكارتنج
    © Sputnik . abd allah
    برعاية إعلامية من "سبوتنيك"... سباق لسيارات الكارتنغ بالقاهرة
    وثمن رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في الرياض اليوم، دعم الحكومة السعودية لرياضة سباق السيارات والدراجات النارية.

    وقال الأمير في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "البطولة مهمة لأنها أساس سباقات السيارات ودعم الحكومة لها مهم"، مضيفاً أن "البداية ستخصص للهواة، وستكون من نوع واحد لضمان عدالة المنافسة، كما أنها غير مكلفة، وستوفر البطولة فرصة للهواة لمنافسة المحترفين".

    وأوضع الأمير أن البطولة تشمل أربع فئات، الأولى للجميع، والثانية للنساء، والثالثة للأطفال، والأخيرة لذوي الهمة العالية من باب التقدير والمسؤولية الاجتماعية.

    الأمير خالد بن سلطان خلال المؤتمر
    © Sputnik . MOHAMED AL- BAKHEET
    الأمير خالد بن سلطان خلال المؤتمر

    وأوضح العبد الله أن الجوائز مالية وسيحصل الفائز بالمركز االأول على 10 آلاف ريال، والثاني 7500 ريال، والثالث 5 آلاف ريال.

    وأكد أن الهدف من إقامة البطولة هو استقطاب أكبر عدد للمشاركة، من فئة الهواة والمحترفين، والإعداد لإقامة بطولة قادمة للمحترفين فقط وفق مواصفات وشروط أعلى تتضمن مواصفات السيارات في القوة.

    وبين أن العمر مفتوح للمشاركة، ولا يشترط سن معينة شريطة أن لا يقل عن سن 15 عاما، وأن يكون بصحة وعافية، وستقام البطولة لاحقة يسمح فيها بالمشاركة من عمر ثمان سنوات.

    وأشار الأمير إلى أن الاتحاد يملك فريقا محترفا يشارك دوليا، وقال "إن العمل جار على تكوين فريق للهواة، وإنشاء حلبات لسباق السيارات ذات مواصفات عالمية، وسنستضيف مسابقات دولية".

    ولفت إلى وجود سعوديين يشاركون في بطولات دولية بصفة شخصية وحققوا بطولات، وسيتم دعمهم قريبا.

    وأوضح أن عدد الفعاليات في السعودية 15 للسيارات أبرزها، الرالي والديرفت.

    وثمن العبد الله جهود رعاة البطولة من القطاع الخاص، وتكفلهم بإقامتها، معلنا عن تقديم تحفيز للرعاة بإعفائهم من الرسوم وتقديم الدعم المادي لهم.

    وكشف رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن السعودية تعمل الآن على إنشاء حلبة بمواصفات عالمية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة سيتم تدشينها نهاية العام، وتدشين الحلبة الثانية بعد أربع سنوات في القدية غرب الرياض.

    جانب من مؤتمر الإعلان عن مسابقة الكارتنغ
    © Sputnik . MOHAMED AL- BAKHEET
    جانب من مؤتمر الإعلان عن مسابقة الكارتنغ

    من جانبها قالت سائقة سباقات الكارتنغ والحلبات للسيارات السعودية، أمجاد العمري، خلال حديثها لـ"سبوتنيك: "إن الجميع في السعودية كان بانتظار الإعلان عن بطولة الكارتينغ، لأنها بوابة للهواة للانطلاق تجاه الاحتراف، وتمثيل السعودية في المحافل الدولية".

    وأضافت العمري أنها تطمح إلى تحقيق أفضل النتائج في كافة البطولات من خلال المشاركة في مسابقات الكارتنغ، ورفع المستوى الفني لدى النساء الرياضيات للمنافسة والمشاركة لتحقيق مراكز متقدمة.

    وأكدت العمري أنها تسعى إلى المزيد من الإنجازات بعد تحقيقها المركز الأول في بطولات الكارتينغ المقامة في جدة، وحصولها على المركز الأول في بطولة تايم أتاك لكسر الحاجز الزمني في الرياض، وبطولة (أس دبليو أس)، ودعت العمري البنات لتجربة سباقات الكارتينغ.

    من جانبه أوضح المهندس محمد الطيب رئيس مجلس إدارة حلبة FunXtreme، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مسابقة الكارتينغ التي تم الإعلان عنها اليوم تلقى دعماً قوياً في الوقت الراهن، ورغبة ملحة من الشباب للمشاركة، ويسعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى نشر ثقافة سباق سيارات الكارتنغ، وكشف المواهب الجديدة في قيادة سيارات الكارتنغ، وتأهيلهم للمشاركة في السباقات الدولية، للهدف الأعلى وهو رفع العلم السعودي.

    وعد الطيب، ممارسة وعشق رئيس هيئة الرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبد الله، السبب الرئيس لدعمهم اللا محدود لسباق سيارات الكارتنغ، ومعرفة أهميتها، وحاجة الشباب إليها، مؤكدا أن الدعم يعطي حافزا معنويا كبيرا للمشاركين.

    وأشار إلى أن السعودية تمتلك مايزيد على 70 سيارة كارتينغ، وقال: "في المرحلة المقبلة سنوفر الضعف".

    انظر أيضا:

    منظم بطولة "الكارتنغ": دورنا تدريب المشاركين في كافة أنواع السباقات
    سفير السعودية لدى واشنطن يعلق على زيارة ولي العهد إلى الهند
    أوضاع اليمن تتحكم في مصير تسليم الأسلحة الألمانية إلى السعودية
    الكلمات الدلالية:
    سباق سيارات, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شركة أوروس (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع كورتيج من فئة ليموزين، في معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
    صنع في روسيا: الليموزين الفاخر "أوروس" يدهش الجميع في أبوظبي
    روسيا قدمت أدلة قاطعة على انتهاكات أمريكية مباشرة لـمعاهدة الصواريخ
    أمريكا انتهكت المعاهدة وتحاول تغيير الموازين
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك