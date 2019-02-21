بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وشالكه في دوري الأبطال (3-2)

انتفض مانشستر سيتي في ألمانيا، محولا تأخره أمام شالكه إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال.

تقدم سيتي عن طريق سيرجيو أجويرو في الدقيقة 18، قبل أن يرد شالكه عن طريق نبيل بن طالب (هدفين) في الدقيقتين 38 و45.

وفي الدقيقة 68 يحصل نيكولاس أوتاميندي على بطاقة حمراء، لتزداد الأمور صعوبة على الضيوف.

ومع حلول الدقيقة 85 يتعادل ليوري ساني، قبل أن يقتنص رحيم سترلينغ هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة، يحتاج مانشستر سيتي للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق لا يزيد عن هدف خلال مباراة الإياب في ملعب الاتحاد يوم 12 مارس/أذار الجاري، حتى يتأهل للدور المقبل.