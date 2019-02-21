جماهير أتلتيكو تستفز رنالدو بـ "كلمتين"... والدون يرد بـ "خمسة" زادتهم غضبا (فيديو وصور)

أطلقت جماهير أتلتيكو مدريد صافرات استهجان على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء 20 فبراير/شباط، خلال مباراة البيانكونيري مع الأتلتي.

وفاز أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه يوفنتوس الإيطالي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميترو بوليتانو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



© REUTERS / SERGIO PEREZ بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (0-2) في دوري أبطال أوروبا

أحرز أهداف المباراة لأتلتيكو مدريد خمينيز في الدقيقة 78، وجودين في الدقيقة 83.

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة الثلاثاء 12 مارس/آذار المقبل على أليانز ستاديوم ملعب السيدة العجوز بتورينو.





كريستيانو "المتهرب"

وطالب رونالدو باحتساب خطأ له خلال كرة مشتركة مع ساؤول نجم أتلتيكو، ولكن الجماهير قامت بإطلاق صافرات الاستهاجان ضد الدون البرتغالي ورددوا جملة "كريستيانو عليك أن تدفع لخزينة الضرائب… كريستيانو أنت متهرب"، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وكان رونالدو مثل أمام المحكمة الإسبانية، الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني 2019، واعترف الدون، بتهمة التهرب الضريبى في إسبانيا وتقبل عقوبتي غرامة مالية والسجن مع إيقاف التنفيذ، ووقع على اتفاق تسوية من أجل إنهاء القضية، وهو الأمر الذى كلفه 18.8 مليون يورو.



CR7 goes in again. pic.twitter.com/Glc5uvwqWV — B/R Football (@brfootball) ٢٠ فبراير ٢٠١٩





رونالدو "المغتصب"





وزادت جماهير الأتلتي من استفزازها لرونالدو خلال المباراة، حيث نعتوه بكلمة أخرى وهي: "المغتصب".

وزعمت عارضة الأزياء الأمريكية، كاثرين مايورغا، أن كريستيانو رونالدو، اغتصبها عام 2009، وبعد ذلك حاول إسكاتها بالتراضي، لإيقاف اتهاماتها الجنائية، وذلك بدفعه لها مبلغ 375 ألف دولار لها للحفاظ على هدوئها.

ولم ينكر محامي رونالدو أن موكله توصل إلى اتفاق مع مايورغا في الماضي، التي قالت إنها قررت أن تخرج عن صمتها بشأن اغتصاب رونالدو لها في أحد فنادق لاس فيغاس قبل نحو 9 أعوام، تزامنا مع انتشار حركة " مي تو " المناهضة للتحرش الجنسي.

Cristiano reminds Atleti fans how many Champions League titles he’s won 🖐️ pic.twitter.com/XHyfUcMr8M — B/R Football (@brfootball) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

إشارة رونالدو تزيد الجماهير غضبا

وفي محاولة للرد على الاستفزازات قام رونالدو، برفع يده مشيرا بأصابعه الخمسة، في إشارة منه لحصوله على 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، أربعة مع ريال مدريد منهما بطولتين بعدما أقصوا الغريم أتلتيكو في النهائي، وواحدة مع مانشستر يونايتد.

📽️ La imagen de @Cristiano al abandonar el Metropolitano



🗣️ "Tengo cinco Champions y el @Atleti cero"



📺 @Golpic.twitter.com/9c75hhMs87 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

بعد إشارة رونالدو زادت الجماهير غضبا حيث ظلت تطلق صافرات الاستهجان على الدون البرتغالي كلما لمس الكرة خلال المباراة.

ولم ينته رونالدو من إشارته للجماهير خلال المباراة، ولكن مرة أخرى أشار بنفس الطريقة للصحفيين وهو خارج من ملعب المباراة.