جماهير أتلتيكو تستفز رنالدو بـ "كلمتين"... والدون يرد بـ "خمسة" زادتهم غضبا (فيديو وصور)

وفاز أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه يوفنتوس الإيطالي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميترو بوليتانو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وطالب رونالدو باحتساب خطأ له خلال كرة مشتركة مع ساؤول نجم أتلتيكو، ولكن الجماهير قامت بإطلاق صافرات الاستهاجان ضد الدون البرتغالي ورددوا جملة "كريستيانو عليك أن تدفع لخزينة الضرائب… كريستيانو أنت متهرب"، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
CR7 goes in again. pic.twitter.com/Glc5uvwqWV— B/R Football (@brfootball) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
وزعمت عارضة الأزياء الأمريكية، كاثرين مايورغا، أن كريستيانو رونالدو، اغتصبها عام 2009، وبعد ذلك حاول إسكاتها بالتراضي، لإيقاف اتهاماتها الجنائية، وذلك بدفعه لها مبلغ 375 ألف دولار لها للحفاظ على هدوئها.
Cristiano reminds Atleti fans how many Champions League titles he’s won 🖐️ pic.twitter.com/XHyfUcMr8M— B/R Football (@brfootball) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
📽️ La imagen de @Cristiano al abandonar el Metropolitano— El Partidazo de COPE (@partidazocope) ٢٠ فبراير ٢٠١٩
🗣️ "Tengo cinco Champions y el @Atleti cero"
📺 @Golpic.twitter.com/9c75hhMs87
ولم ينته رونالدو من إشارته للجماهير خلال المباراة، ولكن مرة أخرى أشار بنفس الطريقة للصحفيين وهو خارج من ملعب المباراة.
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