"وعد الحر دين"...موراتا يكشف وعده لمدرب أتلتيكو مدريد

كشف الإسباني ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد عن الوعد الذي قطعه على نفسه أمام مدربه الحالي الأرجنتيني دييغو سيميوني.

تصريحات موراتا نقلتها صحيفة "AS" الإسبانية، وكشف فيها عن الوعد الذي قطعه لمدربه سيميوني، قائلا، بأنه قد وعد سيميوني قبل 3 سنوات ونصف،

بقدومه للعب في الأتلتيكو في المستقبل، "وها هو يفي بوعده".

وأضاف بأنه لم يستغرق وقتا طويلا للتأقلم مع طريقة اللعب لدى "الروخيبلانكوس" نظرا لما يمتلكه من خبرة كبيرة.

ليزيد موراتا بهذه التصريحات حالة الغضب التي تعرض لها من قبل جماهير ريال مدريد، والتي وصفته بالخائن.

وكان موراتا قد انتقل من صفوف تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة للنادي الإسباني، وليقوم تشيلسي بجلب الأرجنتيني غونزالو هيغواين كبديل له.