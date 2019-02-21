نيمار إلى البرازيل لمتابعة علاجه

أعلن نادي باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إن مهاجمه نيمار سيواصل التعافي من إصابة في القدم في البرازيل تحت إشراف الطاقم الطبي بالنادي.

تعرض نيمار لكسر في القدم في لقاء ستراسبورغ في كأس فرنسا، في 23 يناير/ كانون الثاني، والذي فاز فيه نادي العاصمة الباريسية بهدفين نظيفين، وسيبتعد لمدة عشرة أسابيع.

© REUTERS / Charles Platiau رغم الإصابة... احتفال جنوني من نيمار بعد الفوز على مانشستر يونايتد (فيديو)

وأكد النادي أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب هي ذاتها التي هددت غيابه عن كأس العالم في العام الماضي، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال باريس سان جيرمان في بيان، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ عمره 27 عاما سيسافر إلى بلاده، اليوم الخميس: "كجزء من عملية التعافي… قرر باريس سان جيرمان إرسال نيمار إلى البرازيل لمدة عشرة أيام".

يذكر بأن نيمار انتقل لصفوف نادي العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة في أكبر صفقة انتقال للاعب كرة قدم في التاريخ وصلت لـ222 مليون يورو.