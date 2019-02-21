أزمة "مباراة 28" تدخل منعطفا خطيرا بين الأهلي واتحاد الكرة... والسبب تركي آل الشيخ

وصلت أزمة "مباراة 28"، كما أطلقت عليها وسائل إعلام مصرية، إلى طريق مسدود بين نادي الأهلي واتحاد كرة القدم المصري.

ونشر الأهلي مساء اليوم الخميس، بيانا رفض فيه خوض مباراة أمام بيراميدز في الكأس بدلا من الدوري الممتاز يوم 28 فبراير، وطالب بضرورة الالتزام بالموعد المحدد مسبقا في جدول الدوري من قبل اتحاد الكرة المصري.

وكان مالك نادي بيراميدز، تركي آل الشيخ، قد طالب بضرورة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز، لحين يخوض النادي الأحمر باقي مبارياته المؤجلة في الدوري بسبب مشاركاته الأفريقية، وعرض الاتحاد حلا بديلا بأن يلعب الفريقين مباراتهما في الكأس بدلا من المباراة المقررة في الدوري، ولكن الأهلي رفض في بيانه الأخير.

من جانبه، رد اتحاد الكرة المصري، ببيان جديد، طالب فيه الأهلي بخوض مباراته أمام بيراميدز في الكأس، مهددا إياه بحرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل. وطالب الاتحاد في بيانه أندية الدوري الممتاز، بعدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها، كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات قارية.

ونشر اتحاد الكرة المصري الخطاب الموجه للأندية، بعد ساعات قليلة من بيان الأهلي، الذي رفض خلاله مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وقال الاتحاد إنه إذا لم يخض الأهلي المباراة سيعتبر منسحبا، وهو ما يخالف إجراءات التراخيص التي تحدث عنها اتحاد الكرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 45 نقطة، وهو رصيد بيراميدز ذاته صاحب المركز الثاني، لكن الأخير لعب 3 مباريات أكثر، فيما ينفرد الزمالك بالمركز الأول بـ52 نقطة.