بالفيديو... محمد صلاح يتحدث عن "الحلم الغائب" وعقبة "العائد"

تطرق لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، إلى أمرين يضغطان على فريق "ليفربول" الإنجليزي، قبل مواجهة "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال في مقابلة مع شبكة "بي إن سبورت"، إن "عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري لمدة 29 عاما واقترابه من اللقب هذا الموسم يشكل ضغطا على اللاعبين، ولكن في النهاية نحن بحاجة للتركيز في كل مباراة من أجل التتويج باللقب".

وأرف: "لقد استعاد يونايتد الثقة بعد الفوز بالمباريات العشرة الأخيرة، ونعلم تماما كم سيسعى للفوز على ليفربول وتعطيله نحو تحقيق لقب الدوري".

وشدد محمد صلاح بأنه سيسعى مع زملائه لتقديم كل ما لديهم لتحويل الحلم لحقيقة.

وأكد أن يدرك جيدا كم سيسعى فريق "مانشستر يونايتد" للفوز أمام "ليفربول"، وتعطيلهم من تحقيق لقب الدوري، وهو غير متفاجئ من تفضيل جماهير يونايتد لأن يحقق سيتي اللقب.

وأعرب محمد صلاح عن أمله في التسجيل أمام "مانشستر يونايتد"، كونه النادي الذي لم يتمكن من التسجيل أمامه ضد فرق الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح 64 هدفا في 86 مباراة في جميع المسابقات منذ انتقاله إلى ليفربول، منها 32 هدفا في الدوري الممتاز الموسم الماضي حصل بها على لقب الهداف.

© REUTERS / PAUL CHILDS الكشف عن الراتب الكامل والحقيقي لنجم ليفربول محمد صلاح

وسجل محمد صلاح بالموسم الماضي 32 هدفا، وحصد جائزة الهداف، وحتى الآن في الموسم الحالي يتصدر ترتيب الهدافين، برصيد 16 هدفًا.

كما ساعد محمد صلاح الريدز على الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحصل على لقب هداف البريمر ليغ، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

كما اختارت شبكة "سكاي سبورتس" محمد صلاح اللاعب الأبرز في عام 2018.

وفاز صلاح بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018، 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الثانية في تاريخه، وجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا من الكاف لعام 2018، للمرة الثانية على التوالي أيضا.

وكان محمد صلاح قد احتل المركز الأول في القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي والرابع عالميا، بقيمة سوقية وصلت إلى 168.3 مليون يورو.

وجاء محمد صلاح، خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 229.1 مليون.