بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي ومالمو السويدي (3-0) في الدوري الأوروبي

فاز نادي تشيلسي الإنجليزي على ضيفه مالمو السويدي بثلاثة أهداف نظيفة، الخميس 21 فبراير/شباط، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

أحرز أهداف المباراة لتشيلسي، الفرنسي أوليفييه جيرو، وروس باركلي، وهودسون أودوي، في الدقائق 55 و74 و84 من عمر المباراة.



بهذا الفوز تأهل تشيلسي إلى دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي بمجموع المباراتين (5-1) حيث فاز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.