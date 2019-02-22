رئيس أتلتيكو مدريد يرد على حركة رونالدو التي أغضبت الجماهير

وأوضح سيريزو أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي، فاز بـ3 ألقاب فقط، وليس 5، لأن اللقبين الآخرين اللذين توج بهما كانا على حساب أتلتيكو مدريد في عامي 2014 و2016، ولا يجب احتسابهما.
يذكر أن رونالدو أشار إلى جماهير أتلتيكو مدريد بأصابعه الخمسة إلى فوزه بالتشامبيونز ليغ (دوري أبطال أوروبا) 5 مرات، مقابل صفر لـ"الروخي بلانكوس".
وجاءت حركة رونالدو بعدما أطلقت ضده الجماهير هتافات وصافرات استهجان، خلال مواجهة "الروخي بلانكوس" وضيفه يوفنتوس الأربعاء الماضي (2-0) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وصرح الدون عقب المباراة للصحفيين أنه فاز بلقب المسابقة خمس مرات، بينما لا يمتلك أتلتيكو أي لقب في تاريخه.
📺 #DirectoGol— GOL (@Gol) February 20, 2019
🗣 El mensaje de @Cristiano al abandonar el Metropolitano:
➡ "Tengo cinco Champions y el @Atleti cero" pic.twitter.com/Xi8tghOkeu
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