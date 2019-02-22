رئيس أتلتيكو مدريد يرد على حركة رونالدو التي أغضبت الجماهير

علق إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، على تصريح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأنه حصل على 5 بطولات وأن أتلتيكو مدريد لم يحصل على شيء.

وأوضح سيريزو أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي، فاز بـ3 ألقاب فقط، وليس 5، لأن اللقبين الآخرين اللذين توج بهما كانا على حساب أتلتيكو مدريد في عامي 2014 و2016، ولا يجب احتسابهما.

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وقال رئيس نادي أتلتيكو مدريد "سأحدثكم عن ذلك في لقاء مقبل".

يذكر أن رونالدو أشار إلى جماهير أتلتيكو مدريد بأصابعه الخمسة إلى فوزه بالتشامبيونز ليغ (دوري أبطال أوروبا) 5 مرات، مقابل صفر لـ"الروخي بلانكوس".

وجاءت حركة رونالدو بعدما أطلقت ضده الجماهير هتافات وصافرات استهجان، خلال مواجهة "الروخي بلانكوس" وضيفه يوفنتوس الأربعاء الماضي (2-0) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرح الدون عقب المباراة للصحفيين أنه فاز بلقب المسابقة خمس مرات، بينما لا يمتلك أتلتيكو أي لقب في تاريخه.