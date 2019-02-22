رسميا... تركي آل الشيخ يعلن بيع نادي بيراميدز وتصفية جميع استثماراته في مصر

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ، نقل ملكية النادي بالكامل لمستثمر إماراتي.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، بيانا أعلن فيه بيع النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وقال البيان "يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الاستاذ سالم سعيد الشامسي.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر".

وأضاف البيان "وأعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي".

كان تركي آل الشيخ، نشر تدوينة على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، أثارت الجدل بشأن استمرار استثماراته في مصر.

وقال آل الشيخ "تحية إلى كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة وأخص بالذكر… المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير… حسام البدري… أحمد حسن… حسام حسن وإبراهيم… هادي خشبة… محمد العاصي… هاني أبوريدة… محمد كامل… مدحت شلبي… أحمد عفيفي… إبراهيم فايق… رضا عبد العال… خالد الغندور… ميدو… عمرو أديب… عمرو دياب… محمد حماقي… محمد هنيدي… هاني فرحات… محمد رمضان… رامي إمام… أيمن بهجت قمر… أمير طعيمة… خالد تاج… عمرو مصطفى… هاني فرحات… طارق مدكور… خالد عز… حمادة إسماعيل… جمال ومدحت العدل… محسن جابر… هاني شاكر… عمرو الليثي… إيهاب جلال… لاعبي وإداري بيراميدز… مع حفظ الألقاب والمعذرة إذا نسيت حد".

#خبر مصادر: تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء. — إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) February 21, 2019

​يأتي ذلك، بعد ساعات من تصريحات للإعلامي المصري إبراهيم فايق، التي قال فيها عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، إن هناك اتجاها لتركي آل الشيخ، لتجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته، والانسحاب من الاستثمار في مصر، بعد تصريحات إعلامية مسيئة قيلت في حقه وحق تجرِبة بيراميدز.