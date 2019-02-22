عودة مونييه لتشكيلة سان جيرمان في مواجهة نيم

‬أعلن باريس سان جيرمان أن المدافع توماس مونييه، سيكون جاهزا للمشاركة مع فريقه الساعي لتعزيز سجله المثالي على ملعبه حين يستضيف نيم، غدا السبت، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وغاب اللاعب البلجيكي عن المباريات منذ إصابته بارتجاج في المخ قبل نحو أسبوعين، بسحب "رويترز".

© REUTERS / EMMANUEL FOUDROT "يويفا" يصدر قرارا بشأن القطري مالك نادي باريس سان جيرمان

وقال المدرب توماس توخيل، اليوم الجمعة: "نيمار وادينسون كافاني سيغيبان ولكن بقية اللاعبين ومنهم توماس مونييه جاهزون".

وسيواصل نيمار رحلة التعافي من إصابة في القدم في البرازيل. وبدأ كافاني في إجراء تدريبات منفردة لكنه لا يزال يتلقى العلاج من إصابة في الفخذ.

وواجه باريس سان جيرمان صعوبة أمام نيم في الدور الأول واحتاج متصدر الدوري الفرنسي لهدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز 4-2، في سبتمبر/ أيلول الماضي. لكن نيم سيخوض اختبارا صعبا هذه المرة على ملعب سان جيرمان.

ويتصدر فريق المدرب توخيل الترتيب متقدما بفارق 15 نقطة على ليل صاحب المركز الثاني وفاز سان جيرمان، الذي له مباراة مؤجلة، في جميع مبارياته 13 التي خاضها على أرضه في الدوري هذا الموسم وأحرز 47 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف فقط.