يكتب الشعر أيضا... هل يكون سالم الشمسي "نسخة طبق الأصل" من تركي آل الشيخ

"إخوان وفريق عمل واحد"، هذا ما وصف به رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، رجل الأعمال الإماراتي، سالم الشمسي، مالك نادي بيراميدز الجديد.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن تركه النشاط الرياضي المصري وإنهاء استثماراته الرياضية، وبيعه نصيبه في نادي بيراميدز إلى سالم الشمسي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النادي.

وكان تركي آل الشيخ قد كتب في الساعات الأولى من صباح اليوم، معلقا على انتقادات الإعلامي أسامه كمال على تعنت اتحاد الكرة ضد الأهلي، مشككَا في مجاملته لنادي بيراميدز، قائلا:"معاك حق وأنا مالي ومال الصداع… وربنا ميجيب كسره لحد!".

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، بيانا أعلن فيه بيع النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وقال البيان: "يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر".

ويأتي ذلك، بعد ساعات من تصريحات للإعلامي المصري إبراهيم فايق، التي قال فيها عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، إن هناك اتجاها لتركي آل الشيخ، لتجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته، والانسحاب من الاستثمار في مصر، بعد تصريحات إعلامية مسيئة قيلت في حقه وحق تجرِبة بيراميدز.

وكان آل الشيخ نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أمس الخميس، للمذيع أسامة كمال، يهاجم فيه اتحاد الكرة بعد تمسكه بتبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بلقاء كأس مصر، يوم الخميس المقبل.

وقال أسامة كمال عبر برنامجه، إنه لا بد من احترام المصريين وعدم البحث عن "كسر نفسهم". وعلق آل الشيخ على الفيديو: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع… وربنا ميجيب كسره لحد".

وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، أمس الخميس، الالتزام بقراره الذي أصدره في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9 فبراير/ شباط الجاري، ونصه "الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة كأس مصر استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في العاشر من الشهر الجاري قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري".

توضيح

كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل إسم سعادة الأستاذ سالم الشامسي المالك الجديد لنادي بيراميدز غير حقيقية، يؤكد سعادته أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 22, 2019

كما قرر الأهلي المصري التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

من جانبه، رد اتحاد الكرة المصري، ببيان جديد، طالب فيه الأهلي بخوض مباراته أمام بيراميدز في الكأس، مهددا إياه بحرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل. وطالب الاتحاد في بيانه أندية الدوري الممتاز، بعدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها، كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات قارية.

ونشر اتحاد الكرة المصري الخطاب الموجه للأندية، بعد ساعات قليلة من بيان الأهلي، الذي رفض خلاله مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري. وقال الاتحاد إنه إذا لم يخض الأهلي المباراة سيعتبر منسحبا، وهو ما يخالف إجراءات التراخيص التي تحدث عنها اتحاد الكرة.

من هو الشمسي

يعد سالم الشمسي أحد أبرز رجال الأعمال في الإمارات، وخاصة في مجال المقاولات العامة، كما أنه يمتلك شركة كبرى في مدينة العين الإماراتية.

كما يمتلك ما يقرب من 15 شركة أخرى، تعمل في مجالات صناعية متنوعة في مختلف أنحاء الإمارات، وتم تصنيفه ضمن أغنى رجال الأعمال في الإمارات.

يعرف سالم الشمسي بأنه أحد أبرز داعمي ومشجعي نادي العين الإماراتي.

الظهور الأول

وكان الظهور الأول لرجل الأعمال الإماراتي، للجمهور المصري والعربي، على شاشة قناة "إم بي سي مصر" ضمن برنامج حضر فيه تركي آل الشيخ نفسه ومجلس إدارة نادي بيراميدز بالكامل، في مطلع شهر فبراير/شباط الجاري.

وتحدث تركي آل الشيخ عن سالم الشمسي بقوله "نحن إخوان والإخوان في الإمارات إضافة ودعم من الناحية المادية والتنظيمية والمؤسساتية".

وتابع "الأخ سالم هو المنوط به، وضع نظام فى مجلس الإدارة والعمل المؤسساتي واللائحة لصنع نادي منظم".

وعن علاقته مع مع سالم الشمسي قال تركي آل الشيخ: "احنا فريق عمل كامل، إخواننا فى الإمارات يملكون أربعة أو خمسة أندية فى قارة مختلفة وأقنتعتهم باقتحام قارة أفريقيا عبر بيراميدز، وخاضوا المخاطرة معي، لم أكن استطيع أن أفعل ذلك بدونهم".

نسخة مخفية

يتماثل سالم الشمسي في طباع تركي آل الشيخ في كثير من التفاصيل، بحسب وصف تركي نفسه في حواره مع "إم بي سي".

كما أن رجل الأعمال الإماراتي مشهور أيضا بكتابته الشعر، مثل تركي آل الشيخ أيضا.

لكن يختلف سالم الشمسي عن تركي آل الشيخ، في أنه يقل الظهور الإعلامي، ويتعمد دوما الغياب عن المناسبات الحاشدة، ويتعمد إخفاء الكثير من المعلومات الشخصية عنه.

وبعد إعلان بيع تركي آل الشيخ نادي بيراميدز إلى سالم الشمسي، ظهرت حسابات عديدة على مواقع التواصل منسوبة إليه، وهو ما دفع نادي بيراميدز إلى إصدار بيان رسمي بهذا الشأن.

ونفى نادي بيراميدز وجود أي حساب شخصي أو رسمي لسالم الشمسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النادي المصري في بيانه: "كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم سعادة الأستاذ سالم الشامسي المالك الجديد لنادي بيراميدز غير حقيقية، يؤكد سعادته أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الأهلي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد ولكن من 20 لقاء.