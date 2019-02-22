تسجيل
19:33 22 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ

    يكتب الشعر أيضا... هل يكون سالم الشمسي "نسخة طبق الأصل" من تركي آل الشيخ

    © Photo / Facebook/ Turkialalshik
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 01

    "إخوان وفريق عمل واحد"، هذا ما وصف به رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، رجل الأعمال الإماراتي، سالم الشمسي، مالك نادي بيراميدز الجديد.

    وكان تركي آل الشيخ قد أعلن تركه النشاط الرياضي المصري وإنهاء استثماراته الرياضية، وبيعه نصيبه في نادي بيراميدز إلى سالم الشمسي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النادي.

    وكان تركي آل الشيخ قد كتب في الساعات الأولى من صباح اليوم، معلقا على انتقادات الإعلامي أسامه كمال على تعنت اتحاد الكرة ضد الأهلي، مشككَا في مجاملته لنادي بيراميدز، قائلا:"معاك حق وأنا مالي ومال الصداع… وربنا ميجيب كسره لحد!".

    ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، بيانا أعلن فيه بيع النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

    وقال البيان: "يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسي.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر".

    ويأتي ذلك، بعد ساعات من تصريحات للإعلامي المصري إبراهيم فايق، التي قال فيها عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، إن هناك اتجاها لتركي آل الشيخ، لتجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته، والانسحاب من الاستثمار في مصر، بعد تصريحات إعلامية مسيئة قيلت في حقه وحق تجرِبة بيراميدز.

    وكان آل الشيخ نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أمس الخميس، للمذيع أسامة كمال، يهاجم فيه اتحاد الكرة بعد تمسكه بتبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بلقاء كأس مصر، يوم الخميس المقبل.

    وقال أسامة كمال عبر برنامجه، إنه لا بد من احترام المصريين وعدم البحث عن "كسر نفسهم". وعلق آل الشيخ على الفيديو: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع… وربنا ميجيب كسره لحد".

    وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، أمس الخميس، الالتزام بقراره الذي أصدره في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9 فبراير/ شباط الجاري، ونصه "الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة كأس مصر استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في العاشر من الشهر الجاري قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري".

    كما قرر الأهلي المصري التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

    من جانبه، رد اتحاد الكرة المصري، ببيان جديد، طالب فيه الأهلي بخوض مباراته أمام بيراميدز في الكأس، مهددا إياه بحرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل. وطالب الاتحاد في بيانه أندية الدوري الممتاز، بعدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها، كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات قارية.

    ونشر اتحاد الكرة المصري الخطاب الموجه للأندية، بعد ساعات قليلة من بيان الأهلي، الذي رفض خلاله مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري. وقال الاتحاد إنه إذا لم يخض الأهلي المباراة سيعتبر منسحبا، وهو ما يخالف إجراءات التراخيص التي تحدث عنها اتحاد الكرة.

    من هو الشمسي

    يعد سالم الشمسي أحد أبرز رجال الأعمال في الإمارات، وخاصة في مجال المقاولات العامة، كما أنه يمتلك شركة كبرى في مدينة العين الإماراتية.

    كما يمتلك ما يقرب من 15 شركة أخرى، تعمل في مجالات صناعية متنوعة في مختلف أنحاء الإمارات، وتم تصنيفه ضمن أغنى رجال الأعمال في الإمارات.

    يعرف سالم الشمسي بأنه أحد أبرز داعمي ومشجعي نادي العين الإماراتي.

    الظهور الأول

    وكان الظهور الأول لرجل الأعمال الإماراتي، للجمهور المصري والعربي، على شاشة قناة "إم بي سي مصر" ضمن برنامج حضر فيه تركي آل الشيخ نفسه ومجلس إدارة نادي بيراميدز بالكامل، في مطلع شهر فبراير/شباط الجاري.

    وتحدث تركي آل الشيخ عن سالم الشمسي بقوله "نحن إخوان والإخوان في الإمارات إضافة ودعم من الناحية المادية والتنظيمية والمؤسساتية".

    وتابع "الأخ سالم هو المنوط به، وضع نظام  فى مجلس الإدارة والعمل المؤسساتي واللائحة لصنع نادي منظم".

    وعن علاقته مع مع سالم الشمسي قال تركي آل الشيخ: "احنا فريق عمل كامل، إخواننا فى الإمارات يملكون أربعة أو خمسة أندية فى قارة مختلفة وأقنتعتهم باقتحام قارة أفريقيا عبر بيراميدز، وخاضوا المخاطرة معي، لم أكن استطيع أن أفعل ذلك بدونهم".

    نسخة مخفية

    يتماثل سالم الشمسي في طباع تركي آل الشيخ في كثير من التفاصيل، بحسب وصف تركي نفسه في حواره مع "إم بي سي".

    تركي آل الشيخ
    © Photo/ Facebook/ turkialashikh
    رسميا... تركي آل الشيخ يعلن بيع نادي بيراميدز وتصفية جميع استثماراته في مصر

    كما أن رجل الأعمال الإماراتي مشهور أيضا بكتابته الشعر، مثل تركي آل الشيخ أيضا.

    لكن يختلف سالم الشمسي عن تركي آل الشيخ، في أنه يقل الظهور الإعلامي، ويتعمد دوما الغياب عن المناسبات الحاشدة، ويتعمد إخفاء الكثير من المعلومات الشخصية عنه.

    وبعد إعلان بيع تركي آل الشيخ نادي بيراميدز إلى سالم الشمسي، ظهرت حسابات عديدة على مواقع التواصل منسوبة إليه، وهو ما دفع نادي بيراميدز إلى إصدار بيان رسمي بهذا الشأن.

    ونفى نادي بيراميدز وجود أي حساب شخصي أو رسمي لسالم الشمسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وقال النادي المصري في بيانه: "كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم سعادة الأستاذ سالم الشامسي المالك الجديد لنادي بيراميدز غير حقيقية، يؤكد سعادته أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

    يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الأهلي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد ولكن من 20 لقاء.

    انظر أيضا:

    رسميا... تركي آل الشيخ يعلن بيع نادي بيراميدز وتصفية جميع استثماراته في مصر
    بعد أنباء عن تجميد نشاط بيراميدز... تركي آل الشيخ يتثير الجدل بتغريدة جديدة
    تركي آل الشيخ يتحدث عن بيان الأهلي ويجمد نشاط بيراميدز
    نادي بيراميدز المصري يحصل على تقنية هي الأولى من نوعها في العالم
    تركي آل الشيخ يعلن عن أغنية جديدة لتشجيع بيراميدز
    تركي آل الشيخ يكشف عن المدرب الجديد لنادي بيراميدز
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, الدوري المصري, بيراميدز, تركي آل الشيخ, السعودية, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضات أزياء يقدمن مجموعة من تصميم مولي غوداراد (Molly Goddard) في إطار عرض أسبوع الموضة في لندن، لندن 16 فبراير/ شباط 2019
    من رسالة بوتين "النووية" إلى راقصات السامبا البرازيلية...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    البيت الأبيض: أمريكا ستترك قوة حفظ سلام محدودة من 200 جندي في سوريا لفترة
    شبيك لبيك...الجيش انسحب!
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك