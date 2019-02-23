بالفيديو... أهداف مباراة ميلان وإمبولي (3-0) في الدوري الإيطالي

فاز نادي ميلان على ضيفه إمبولي (3-0)، الجمعة 22 فبراير/شباط، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

أحرز أهداف ميلان الثلاثة، كريستيان بيونتيك، وفرانك كيسي، وصامويل كاستييخو، في الدقائق (49، 51، 67).



ورفع ميلان، رصيده لـ45 نقطة، معززا موقعه في المركز الرابع من الكالتشيو، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 21 نقطة في المركز الـ17.