منتخب لبنان لكرة السلة يخسر أمام نظيره النيوزيلندي في اللحظات الأخيرة

تلقى المنتخب اللبناني لكرة السلة خسارة من نظيره النيوزلندي في بيروت وذلك ضمن جولة التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم.

© RIA Novosti . Ruslan Krivobok مشروع روسي لدعم كرة السلة في سوريا

ولم تنته المباراة التي أقيمت على ملعب نهاد نوفل في منطقة زوق المكايل إلا في الثواني الأخيرة بعد تسديدة ثلاثية قاتلة للمنتخب النيوزيلندي.

وبالرغم من خسارة لبنان إلا أن حظوظه لا زالت قائمة للتأهل إلى كأس العالم، وهو بحاجة ماسة للفوز على كوريا الجنوبية الأحد في المباراة التي ستقام على أرض لبنان.

وفي مباراة أخرى، عزّز منتخب الأردن آماله بالتأهل بفوزه المهم على الصين بنتيجة 86-62.