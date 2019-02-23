القصة الكاملة... ما حقيقة النبأ الصادم المنتشر عن اللاعب المصري المحترف في السعودية

فاجأ رئيس نادي أحد السعودي، سعود الحربي، جماهير الكرة المصرية بإعلانه نهاية مشوار اللاعب مؤمن زكريا، المعار من الأهلي المصري مع الفريق بسبب ما وصفه بـ"خلل طبي".

وقال رئيس أحد، في تصريحاته مع قناة السعودية الرياضية، إن "مؤمن زكريا يعاني من خلل قبل انضمامه لنا، ونحن بصدد إصدار بيان رسمي يوم السبت يخص حالة اللاعب".

وأشار رئيس النادي السعودي، إن "اللاعب يعاني من مرض جانبي، لم يظهر في الكشف الطبي الأول، وعندما بدأ المشاركة في التدريبات لاحظنا حالته، وحين خضع لفحص كامل اتضح أنه يعاني من مشكلة، ومن المستحيل أن يمارس مؤمن زكريا الكرة الفترة المقبلة".

لم يوضح الحربي طبيعة المشكلة، لكن تقارير إعلامية مصرية أفادت بأن مسؤولي النادي السعودي أرسلوا التقرير الطبي الخاص بمؤمن زكريا للأهلي، والذي أوضح أن اللاعب يحتاج إلى راحة تامة لمدة 3 أشهر بالتزامن مع حصوله على برنامج علاجي شامل.

وأوضح التقرير أن مؤمن "يعاني من ضعف وضمور في العضلات، بالإضافة إلى خلل فى الجهاز العصبي، ولكن لا يوجد لديه أي إصابة فى القلب".

غير أن النادي الأهلي، شدد على سلامة اللاعب من أي إصابة أو مرض حتى لحظة انتقاله للنادي السعودي. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي: "مؤمن كان سليم بنسبة 100%. كل التقارير الطبية له كانت تشير لسلامته وعدم معاناته من أي شيء، والأهلي سينتظر قرار أحُد النهائي من أجل اتخاذ قرار مناسب حيال هذا الأمر".

لكن مصدرا مقربا من اللاعب المصري قال في تصريحات صحفية إن "ما تردد عن وجود إصابة مزمنة لدى مؤمن، أو مرض غير صحيح. والدليل على ذلك هو سؤال واحد: كيف لم يتم اكتشاف تلك المشكلة عند إجراء الكشف الطبي؟".

وأضاف المصدر: "مؤمن منتظم في التدريبات ولم يتغيب عنها، بل ودخل قوائم المباريات. لا صحة لأي حديث عن إصابة مزمنة أو مرض".

وكشف المصدر أن "هناك خلافات وأمور سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب" مضيفا أن "مؤمن زكريا في حالة تشاور مع وكيله حاليا لتحديد الخطوة المقبلة، ومتمسك بكافة حقوقه، مع احترام جميع الأطراف".

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن مؤمن زكريا أخبر المقربين منه أنه دخل فى مشادة مع مسؤول رفيع المستوى في نادي أحد، وهو الأمر الذى تسبب في حدوث هذه الأزمة، مؤكدا أنه متمسك بالحصول على حقوقه كاملة ومقاضاة كل من أساء له وادعى إصابته بمرض مزمن.

ولكي يؤكد مؤمن زكريا كلامه، نشر فيديو وهو يمارس تمارين تقوية العضلات وعلق عليها بقوله "اتقوا الله"، في رسالة اعتبرها الجمهور تأكيدا لكلامه وتكذيبا لكلام النادي السعودي.

مؤمن زكريا رحل من الأهلي إلى أحد السعودي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولم يشارك في أي مباراة مع فريقه السعودي الذي يحتل المركز الأخير، بـ12 نقطة.