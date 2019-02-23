ميسي يقلب الطاولة على إشبيلية بهاتريك (صور وفيديو)

تمكن نجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، من قلب الطاولة على نادي إشبيلية، بتسجيله ثلاث أهداف ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وكان النادي الكتالوني متأخرا، بعدما أفتتح اشبيلية التسجيل عن طريق خيسوس نافاز في الدقيقة 22، قبل أن يعدل برشلونة عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 26، ليعاود إشبيلية ويهز شباك برشلونة بهدف ثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الاول بهدفين لهدف.

وأحرز ميسي في الدقيقة 67 هدف التعادل، ليضيف هدفاً ثالثاً في الدقيقة 85، ليسجل زميله لويس سواريز الهدف الرابع في الوقت الإضافي.

⚽️ #الدوري_الإسباني: نادي #برشلونة بقيادة نجمه ليونيل #ميسي يبتعد في الصدارة بفوزه الصعب على مضيفه #إشبيلية 4-2 ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة pic.twitter.com/OKf2dU4Qo5 — 24.ae | رياضة (@20foursport) February 23, 2019

ووصل النجم الأرجنتيني إلى صدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 25 هدفاً بمرور 25 جولة من مسابقة "الليجا".

يشار إلى أن نادي برشلونة يتصدر الدور الإسباني برصيد 57 نقطة، في حين تجمد رصيد اشبيلية عند النقطة 37 في المركز الخامس.