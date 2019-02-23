ميسي يقلب الطاولة على إشبيلية بهاتريك (صور وفيديو)

وكان النادي الكتالوني متأخرا، بعدما أفتتح اشبيلية التسجيل عن طريق خيسوس نافاز في الدقيقة 22، قبل أن يعدل برشلونة عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 26، ليعاود إشبيلية ويهز شباك برشلونة بهدف ثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الاول بهدفين لهدف.
وأحرز ميسي في الدقيقة 67 هدف التعادل، ليضيف هدفاً ثالثاً في الدقيقة 85، ليسجل زميله لويس سواريز الهدف الرابع في الوقت الإضافي.
⚽️ #الدوري_الإسباني: نادي #برشلونة بقيادة نجمه ليونيل #ميسي يبتعد في الصدارة بفوزه الصعب على مضيفه #إشبيلية 4-2 ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة pic.twitter.com/OKf2dU4Qo5— 24.ae | رياضة (@20foursport) February 23, 2019
ووصل النجم الأرجنتيني إلى صدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 25 هدفاً بمرور 25 جولة من مسابقة "الليجا".
الدوري الإسباني: هاتريك ميسي الرقم 50 يقود برشلونة لقلب الطاولة والفوز على إشبيلية بنتيجة (4-2)#برشلونة#ليونيل_ميسي#الدوري_الإسباني#الليغا pic.twitter.com/oyraCmrXR6— يوروسبورت عربية (@EuroSport_AR) February 23, 2019
يشار إلى أن نادي برشلونة يتصدر الدور الإسباني برصيد 57 نقطة، في حين تجمد رصيد اشبيلية عند النقطة 37 في المركز الخامس.
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