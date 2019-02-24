تركي آل الشيخ يتراجع عن قراره ببيع نادي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز المصري، عن عودة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى الاستحواذ على حصته المباعة من النادي مرة أخرى.

وأصدر النادي بيانا أكد فيه القرار "وإعادة استحواذ آل شيخ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات".

وأضاف البيان أنه نظرا "للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني وبقية منسوبي النادي والعديد من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية التي توجهت لـ تركي آل الشيخ عقب إعلانه نقل ملكية النادي بالعدول عن قراره وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية".

وأشار البيان إلى أنه "لما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير واعتزاز لدى تركي آل الشيخ وما أبدته من إصرار واهتمام وحرص لثنيه عن قراره الذي كان قد اتخذه عن قناعة والتزام".

وتابع النادي "إلا أنه تقديرا لكل هذه المطالبات ونزولا عند رغبة المحبين فقد قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز".

وانتهى بيان نادي بيراميدز بـ"سيتحمل تركي آل الشيخ شخصيا كل ذلك احتراما وتقديرا لهذه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسعادة الأستاذ سالم الشامسي ولكل لاعبي ومنسوبي النادي وجمهوره العزيز متمنيا للجميع التوفيق".

أعلن نادي بيراميدز المصري، عن تمسكه بلقاء النادي الأهلي في مسابقة كأس مصر.

وقال النادي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك لجمهوره "في انتظاركم يوم 28 في الملعب.. ما تتأخروش علينا".

ونشر تركي آل الشيخ سابقا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، بيانا أعلن فيه بيع النادي للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وقال البيان "يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سعادة الاستاذ سالم سعيد الشامسي.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر".