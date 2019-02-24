تمزق حذاء لاعب كرة سلة يتسبب بخسائر كبيرة لـ"نايكي" (فيديو)

شهد لقاء جمع فريقي جامعة ديوك و نورث كارولينا في كرة السلة بالولايات المتحدة الأمريكية، حادثة غريبة من نوعها، أدت لسقوط اللاعب زايون وليامسون بعد بداية اللقاء بـ36 ثانية فقط.

غرابة الحادثة حصلت عندما تمزق حذاء اللاعب بشكل شبه كلي، الأمر الذي أدى لإصابته وخروجه من الملعب.

ولم تنتهي القصة هنا حيث تراجعت أسهم شركة "نايكي" المصممة للحذاء بشكل سريع وبنسبة وصلت لـ1,06 في المئة وذلك بعد انتشار فيديو سقوط اللاعب وتمزق حذائه.

من جهته علق مدرب اللاعب على الحادثة قائلا، بأن وليامسون كان من بين المرشحين في قائمة الأفضل لهذا العام.

كما وشهد اللقاء حضور الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما للقاء، الذي تمنى الشفاء العاجل للاعب، بتغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر".