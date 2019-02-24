تمزق حذاء لاعب كرة سلة يتسبب بخسائر كبيرة لـ"نايكي" (فيديو)

غرابة الحادثة حصلت عندما تمزق حذاء اللاعب بشكل شبه كلي، الأمر الذي أدى لإصابته وخروجه من الملعب.
ولم تنتهي القصة هنا حيث تراجعت أسهم شركة "نايكي" المصممة للحذاء بشكل سريع وبنسبة وصلت لـ1,06 في المئة وذلك بعد انتشار فيديو سقوط اللاعب وتمزق حذائه.
من جهته علق مدرب اللاعب على الحادثة قائلا، بأن وليامسون كان من بين المرشحين في قائمة الأفضل لهذا العام.
كما وشهد اللقاء حضور الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما للقاء، الذي تمنى الشفاء العاجل للاعب، بتغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر".
Zion Williamson seems like an outstanding young man as well as an outstanding basketball player. Wishing him a speedy recovery.— Barack Obama (@BarackObama) ٢١ فبراير ٢٠١٩
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