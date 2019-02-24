عقبة تمنع انتقال ساؤول إلى برشلونة

أبدى برشلونة الإسباني رغبته بالتعاقد مع لاعب وسط أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويرو، لتغطية رحيل لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش.

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية رغبة برشلونة في ضم لاعب وسط جديد تحسبا لرحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش.

© REUTERS / JUAN MEDINA رئيس أتلتيكو مدريد يرد على حركة رونالدو التي أغضبت الجماهير

الكرواتي الذي يبدو وكأنه باتجاه الخروج من أسوار الكامب نو، للانضمام لصفوف نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

إلا أن انتقال ساؤول لبرشلونة لن يكون بالأمر السهل في الوقت الذي يمتلك فيه اللاعب شرطا جزائيا في عقده يصل لـ150 مليون يورو.

من جهته سيسعى برشلونة للتفاوض مع أتلتيكو من أجل تخفيض هذا المبلغ ليصل لـ110 مليون.

يذكر أن برشلونة كان قد ضم في وقت سابق الهولندي فرينكي دي يونج الذي سينضم لصفوف النادي بدأ من الموسم المقبل.