عقبة تمنع انتقال ساؤول إلى برشلونة

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية رغبة برشلونة في ضم لاعب وسط جديد تحسبا لرحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش.
الكرواتي الذي يبدو وكأنه باتجاه الخروج من أسوار الكامب نو، للانضمام لصفوف نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.
إلا أن انتقال ساؤول لبرشلونة لن يكون بالأمر السهل في الوقت الذي يمتلك فيه اللاعب شرطا جزائيا في عقده يصل لـ150 مليون يورو.
من جهته سيسعى برشلونة للتفاوض مع أتلتيكو من أجل تخفيض هذا المبلغ ليصل لـ110 مليون.
يذكر أن برشلونة كان قد ضم في وقت سابق الهولندي فرينكي دي يونج الذي سينضم لصفوف النادي بدأ من الموسم المقبل.
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