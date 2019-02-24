أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد عودته لنادي "بيراميدز"

عاد رئيس هيئة الترفيه السعودي، المستشار تركي آل الشيخ، إلى نادي "بيراميدز" لكرة القدم، بتصريح استفزازي لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

وشارك تركي آل الشيخ صور لأعضاء مجلس إدارة النادي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ووجه لهم رسالة هي: "إن شاء الله أنكم ستتخذون القرار الصحيح وتلعبوا يوم 28 مباراة الكأس" ثم تابع ساخرا: "ما شاء الله هو كان عيد ميلاد حد أو فرحانين بعودتي بالسلامة".

وفي رسالة أخرى لهم، قال آل الشيخ لمجلس إدارة الأهلي: "بما أنني رئيسكم الشرفي الذي لم تقبل استقالته حتى الآن أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي… أنصحكم عشان "ماتقولوش" تدخل دي مجرد نصيحة…وشكرا.

في المقابل، رد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الجارحي، على سخرية تركي آل الشيخ، بنشره تعقيب عبر صفحته على "فيسبوك"، إذ قال له: "رئيسكم، نحن في حالة انعقاد دائم، وعندما نأخذ أي قرار، لا نعود فيه".

وأعلن نادي "بيراميدز" المصري، اليوم السبت، عن عودة تركي آل الشيخ إلى الاستحواذ على حصته المباعة من النادي مرة أخرى.

وأصدر النادي بيانا أكد فيه القرار "وإعادة استحواذ آل شيخ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات".

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن الخميس، تركه النشاط الرياضي المصري وإنهاء استثماراته الرياضية، وبيعه نصيبه في نادي بيراميدز إلى سالم الشمسي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس النادي.

وكان تركي آل الشيخ قد كتب في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، معلقا على انتقادات الإعلامي أسامه كمال على تعنت اتحاد الكرة ضد الأهلي، مشككَا في مجاملته لنادي بيراميدز، قائلا:"معاك حق وأنا مالي ومال الصداع… وربنا ميجيب كسره لحد!".

كما قرر الأهلي المصري التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

من جانبه، رد اتحاد الكرة المصري، ببيان جديد، طالب فيه الأهلي بخوض مباراته أمام بيراميدز في الكأس، مهددا إياه بحرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل. وطالب الاتحاد في بيانه أندية الدوري الممتاز، بعدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها، كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات قارية.

ونشر اتحاد الكرة المصري الخطاب الموجه للأندية، بعد ساعات قليلة من بيان الأهلي، الذي رفض خلاله مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري. وقال الاتحاد إنه إذا لم يخض الأهلي المباراة سيعتبر منسحبا، وهو ما يخالف إجراءات التراخيص التي تحدث عنها اتحاد الكرة.