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11:51 24 فبراير/ شباط 2019
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    محمد صلاح - ليفربول

    قبل مواجهة الشياطين النارية... محمد صلاح يكشف "لغة" كلوب السرية داخل ليفربول

    © REUTERS / PAUL CHILDS
    رياضة
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    كشف النجم الدولي المصري، محمد صلاح، لأول مرة عما وصفها بـ"اللغة السرية" التي يستخدمها المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي داخل أروقة الفريق.

    وقال محمد صلاح في حوار مع شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية في نسختها البرازيلية إن كلوب يستخدم "لغة سرية" خاصة داخل الفريق الإنجليزي.

    محمد صلاح
    © REUTERS / CARL RECINE
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    وتابع صلاح "اللغة الإنجليزية، لم تكن عائقا بالنسبة لي في بداية تواجدي داخل ليفربول، خاصة وأننا، أنا واللاعبين والمدير الفني، لم نكن نتحدث كثيرا، فكلوب أوجد لغة خاصة بيننا وهي لغة كرة القدم".

    ومضى "كنا نفهم بعضنا البعض من أعيننا، كما أن كلوب يتمكن دوما من إيجاد الخلطة السحرية، التي تمكن الفريق من التواصل بصورة جيدة".

    واستطرد "يمكنني أن ألعب في أي مركز مع كلوب، سواء على الجناح أو كرأس حربة أو في خط الوسط، دوما ما يكون هناك خلطة سحرية يقوم بها كلوب تخلق تواصلا جيدا بين الفريق".

    وتحدث صلاح في حواره عن علاقته الأمثل داخل الفريق، فقال إن زميله البرازيلي فريمينو يمكن أن يكون الزميل الأمثل بالنسبة له.

    وقال الدولي المصري: "علاقتي مع فريمينو هي الأمثل والأفضل داخل ليفربول، فهو لاعب هادئ ورائع ويوجد بيننا تواصل متميز".

    الظاهرة

    أما عن اللاعب المثالي الذي يتمنى أن يكون مثله في يوم الأيام، فقال بصورة قاطعة: "البرازيلي الظاهرة رونالدو، خاصة في قمة مستواه عام 2002".

    وأردف محمد صلاح "لقد كان رونالدو، مثاليا فهو المهاجم المثالي بالنسبة لي، من حيث القدرة والسرعة والذكاء، لقد كان لديه كل شيء تقريبا، لقد كان يقدم كرة قدم مختلفة تماما".

    وتابع "بالطبع أتمنى أن أصل لجزء ولو يسير مما كان يتمتع به رونالدو، فهو معشوقي الأول في كرة القدم".

     واستطرد

    لكن في النهاية أعتقد أنه من الصعب تكرار نموذج مثل رونالدو في كرة القدم، فهو لاعبي المثالي الذي لن يتكرر.

    مسؤولية كبرى

    أما عن أنشطته المختلفة خاصة مع الأطفال، فقال محمد صلاح: "ذلك يشعرني بالسعادة طبعا، رغم أنه سيظل مصدر قلق بالنسبة".

    محمد صلاح
    © REUTERS / PAUL CHILDS
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    وأوضح قائلا "هذا يضعني أمام مسؤولية كبيرة، ويجعلني أعمل بجهد أكبر، لأكون مثاليا في أعين أولئك الأطفال، الذين يرون مثلهم الأعلى محمد صلاح".

    وينتظر محمد صلاح مواجهة صعبة مع الريدز مساء اليوم الأحد أمام مانشستر يونايتد في قلعة أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الـ27 من مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمر ليغ".

    وقال محمد صلاح في مقابلة سابقة مع شبكة "بي إن سبورت"، إن "عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري لمدة 29 عاما واقترابه من اللقب هذا الموسم يشكل ضغطا على اللاعبين، ولكن في النهاية نحن بحاجة للتركيز في كل مباراة من أجل التتويج باللقب".

    وأرف: "لقد استعاد يونايتد الثقة بعد الفوز بالمباريات العشرة الأخيرة، ونعلم تماما كم سيسعى للفوز على ليفربول وتعطيله نحو تحقيق لقب الدوري".

    وأكد أن يدرك جيدا كم سيسعى فريق "مانشستر يونايتد" للفوز أمام "ليفربول"، وتعطيلهم من تحقيق لقب الدوري، وهو غير متفاجئ من تفضيل جماهير يونايتد لأن يحقق سيتي اللقب.

    وأعرب محمد صلاح عن أمله في التسجيل أمام "مانشستر يونايتد"، كونه النادي الذي لم يتمكن من التسجيل أمامه ضد فرق الدوري الإنجليزي.

    وسجل محمد صلاح 64 هدفا في 86 مباراة في جميع المسابقات منذ انتقاله إلى ليفربول، منها 32 هدفا في الدوري الممتاز الموسم الماضي حصل بها على لقب الهداف.

    وسجل محمد صلاح بالموسم الماضي 32 هدفا، وحصد جائزة الهداف، وحتى الآن في الموسم الحالي يتصدر ترتيب الهدافين، برصيد 16 هدفا.

    كما ساعد محمد صلاح الريدز على الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحصل على لقب هداف البريمر ليغ، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

    كما اختارت شبكة "سكاي سبورتس" محمد صلاح اللاعب الأبرز في عام 2018.

    وفاز صلاح بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018، 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الثانية في تاريخه، وجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا من الكاف لعام 2018، للمرة الثانية على التوالي أيضا.

    وكان محمد صلاح قد احتل المركز الأول في القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي والرابع عالميا، بقيمة سوقية وصلت إلى 168.3 مليون يورو.

    وجاء محمد صلاح، خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 229.1 مليون.

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