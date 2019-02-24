ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (0-0) في الدوري الإنجليزي

والتقى الفريقان ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وبذلك يصبح ليفربول في المركز الثاني بالمسابقة برصيد 66 نقطة، بينما مانشيستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.