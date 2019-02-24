بالفيديو... أهداف وملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4-3)

أحرز مانشستر سيتي لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، بعد انتصاره بركلات الترجيح 4-3 على تشيلسي، عقب انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل بدون أهداف اليوم الأحد.

وشعر سيتي بالإحباط طيلة الوقتين الأصلي والإضافي مع تحسن أداء تشيلسي بمرور الوقت.

لكن فريق المدرب بيب جوارديولا كان أكثر فاعلية في ركلات الترجيح، إذ أحرز رحيم سترلينج الركلة الأخيرة في مرمى كيبا أريزبالاجا حارس تشيلسي.

وانتهى الوقت الإضافي في ظروف غريبة عندما رفض الإسباني أريزبالاجا الخروج، بعدما بدا أنه تعرض لإصابة أثناء إنقاذ فرصة من سيرجيو أجويرو.

ونال سيتي اللقب أربع مرات في آخر ستة مواسم ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر فوزا به، وله ستة ألقاب متأخرا باثنين عن ليفربول صاحب الرقم القياسي.