بالفيديو... أهداف مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي (3-3)

تعادل فريق فيورنتينا مع فريق إنتر ميلان بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

© REUTERS / JUAN MEDINA بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني (2-1)

في الشوط الأول، تقدم فيورنتينا في الدقيقة الأولى عبر ستفيان دي فريج لاعب الإنتر بالخطأ في مرماه، ثم في الدقيقة الـ 6 سجل ماتياس فيتشينو هدف التعادل للإنتر، وقبل نهاية الشوط أحرز ماتيو بوليتانو الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني من المباراة تمكن إيفان بيرسيتش من إحراز الهدف الثالث للإنتر في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 74 قلص "موريل" الفارق لفيورنتينا محرزا الهدف الثاني.

وقبل نهاية المباراة بثوان احتسب الحكم ضربة جزاء لفيورنتينا، أحرزها جورادن في الدقيقة 101 من الوقت بدل الضائع.

هذا التعادل رفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 47 محتلا المركز الـ 3، فيما أصح رصيد فيورنتينا 36 نقطة بالمركز الـ 9.