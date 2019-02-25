استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

تقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، باستقالته لـ"ظروف خاصة" من منصبه، عقب أقل من خمسة أشهر على توليه المنصب.

وجاء في بيان نشر على حساب الاتحاد على موقع "تويتر"، أن الفواز قدم "استقالته من منصبه لظروفه الخاصة وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة اليوم الاثنين".

وتأتي استقالة الفواز مع خطوة مماثلة لعضوي مجلس الإدارة تركي الحقيل ويزيد التويجري، بحسب بيان الاتحاد الذي أكد أن نائب رئيسه الحالي لؤي ناظر السبيعي سيتولى مهام الرئاسة حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وانتخب الفواز صاحب الـ51 عاما، رئيسا للاتحاد في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

📄| في اجتماع مجلس الإدارة اليوم..



الفواز يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي والحقيل والتويجري من عضوية مجلس الإدارة.. والسبيعي يتولى مهام الرئيس. pic.twitter.com/PaJ6OVuP8K — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 25, 2019

وتولى الفواز الرئاسة في عهد الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ الذي أعفي من منصبه بأمر ملكي في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأوكلت إليه رئاسة الهيئة العامة للترفيه. وعين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا لهيئة الرياضة بدلا منه.

ويعد الفواز من المقربين من تركي آل الشيخ، وشغل منصب رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج قبل توليه رئاسة اتحاد الكرة، وكان عضوا في الفريق الذي تولى الإشراف على مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018.