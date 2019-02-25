نجم مانشستر يونايتد: إصابتي تفاقمت بسبب محمد صلاح

كشف خوان ماتا، لاعب خط وسط نادي "مانشستر يونايتد"، أن الإصابة التي تعرض لها أمام "ليفربول" في الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، بسبب النجم المصري محمد صلاح.

وقال ماتا، في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "بدأت أشعر بألم في موضع الإصابة، قبل أن أدخل في سباق سرعة مع صلاح أدى إلى تفاقم الموقف".

وأضاف الإسباني الدولي "كنت أتمنى ألا أدخل السباق مع صلاح، ولكن كان علي إيقاف هجمة مرتدة. كنت مضطرا".

Out of all games it had to be this one 😤. Gutted to be forced to leave the pitch today. The team effort was unbelievable, really proud of our fans and my teammates 💪🔴⚪⚫ @ManUtd #mufc pic.twitter.com/QcWpjxpypV — Juan Mata García (@juanmata8) February 24, 2019

وأتم "أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا. سأبذل قصارى جهدي من أجل العودة في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، واحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 52 نقطة.