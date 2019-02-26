أول رد من تركي آل الشيخ على تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز الذي ينافس في الدوري المصري، عن موقفه من قرار اتحاد الكرة تأجيل مباريات كأس مصر.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "أتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب. أمن مصر خط أحمر".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية: "التأجيل يعطي فرصة لرامون دياز (المدير الفني للفريق) للتعرف على اللاعبين. وليكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة. نحن لا نقابل إلا الجاهزين".

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى لدواعي أمنية، وأبرزها مواجهة الأهلي وبيراميدز في دور الستة عشر من كأس مصر، والتي كان مقررا لها يوم الخميس المقبل.

وسبق وأعلن النادي الأهلي رفضه خوض المباراة أمام بيراميدز في الكأس مؤكدًا أنه ملتزم بالجدول المعد في وقت سابق، على أن تكون المواجهة في الدوري.