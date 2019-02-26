برشلونة يحسم أمره بشأن لاعبه الجديد

صبت جماهير برشلونة غضبها على مدرب الفريق إرنستو فالفيردي ولاعبه المنتقل حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية رغم تقدمه في العمر وتواضع مردوده.

أعلن موقع "calciomercato" الإيطالي عن أن برشلونة حسم مصير مهاجمه بواتينغ البالغ من العمر 31 عاما والمنتقل من نادي ساسولو ليقوم بإعادته إلى فريقه السابق بنهاية الموسم.

© AFP 2018 / Pau Barrena نجم برشلونة الجديد يتعرض للسرقة

وتضمنت صفقة انتقال بواتينغ إلى صفوف البارسا، وجود خيار الشراء بشكل نهائي مقابل 8 ملايين يورو، قبل أن يرفض الفريق الكتالوني تفعيله خلال الصيف المقبل.

ودفعت الأرقام المخجلة للاعب مع الفريق والتي وصلت إلى 120 دقيقة، إلى التفكير بإعادته لفريقه السابق.

وتعيد هذه القصة عددا من الانتقالات الفاشلة لصفوف النادي كصفقة البرازيلي هنريكي أدريانو والبيلاروسي أليكس هاليب وصفقة البرتغالي أندريه جوميز.