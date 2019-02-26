مشوار أليغري مع يوفنتوس شارف على النهاية والوجهة القادمة إنجليزية

كشف جيوفاني جاليوني عن تلقي المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، ماسيمو أليغري، عروض مغرية من أندية إنجليزية قبل بداية الموسم الحالي.

أضاف جاليوني المقرب من أليغري عن رفضه لجميع العروض بغية تحقيق بطولة دوري الأبطال برفقة فريقه الحالي.

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ومع صعوبة تحقيق اللقب خاصة بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، فإن أيام أليغري باتت قليلة في السيدة العجوز.

وأعلن على أن أليغري قد ينتقل لتدريب ناد خارج إيطاليا، وغالبا في إنجلترا، حيث يبحث الروسي أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، عن مدرب يخلف ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي للفريق، الذي يعيش أياما قاتمة مع البلوز من إدارة ولاعبين وجماهير.

ويمثل أليغري خيارا جيدا للنادي اللندني للاستمرار مع المدرسة الإيطالية بعد كونتي وساري.

وتحدث جاليوني عن عروض قدمت لأليغري قبل بداية الموسم من أندية أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي بالإضافة لريال مدريد الإسباني، بحسب مانقل موقع "tuttonapoli".